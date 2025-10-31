Koopmeiners la sfida che intriga di più Spalletti! E spunta quel retroscena di mercato: avrebbe voluto che. Il tecnico proverà a rigenerarlo. Tra i tanti dossier sul tavolo del nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ce n’è uno che assume contorni particolarmente affascinanti. Non si tratta solo di un giocatore da inserire negli schemi, ma di una vera e propria missione personale per il tecnico: la rinascita di Teun Koopmeiners. Questa, secondo le indiscrezioni, è una delle sfide che più intriga Spalletti. Il motivo affonda le radici in un desiderio di mercato lungamente coltivato e mai soddisfatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners la sfida che intriga di più Spalletti! E spunta quel retroscena di mercato: avrebbe voluto che….