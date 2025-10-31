Kim Kardashian fa infuriare la Nasa Cosa è successo
Roma, 31 ottobre 2025 – La teoria è di quelle vecchie come il mondo. Anzi, vecchie quasi quanto quel giorno di luglio 1969 in cui gli Stati Uniti piantarono la bandiera a stelle e strisce sulla Luna. Ma stavolta il dibattito si è spostato là dove non ci si aspettava: su un set hollywoodiano. Durante una puntata della serie ‘The Kardashians’, Kim Kardashian ha sostenuto la teoria secondo cui lo sbarco sulla Luna del 1969 sarebbe un falso, una messinscena. Cosa è successo. Botta e risposta con la Nasa. Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before. 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
