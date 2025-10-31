C’è chi parla di “method dressing” come se fosse un trend, e poi c’è Kim Kardashian che lo trasforma in una tesi di laurea sul potere del fashion drama. Durante il tour stampa di All’s Fair (il nuovo progetto firmato Ryan Murphy), Kim ha deciso che “period piece” non significa per forza costume d’epoca — può anche essere un corsetto trasparente che ti arriva fino alle costole, e che grida “Your honor, I rest my case”. Kim Kardashian fa method dressing e fa diventare virale il corsetto sheer. Nel video comparso sul suo Instagram insieme alle co-star Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash e Teyana Taylor, Kim è l’incarnazione del regencycore filtrato attraverso lo sguardo di TikTok 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kim Kardashian e il corsetto che sembra uscito da un delirio Regency