Kim Kardashian accusa la NASA | L’allunaggio del 1969 è falso la risposta dell’agenzia

La socialite americana ha generato diverse discussioni online con le sue dichiarazioni di negazione legate all'atterraggio sulla Luna. Kim Kardashian esperta di teorie del complotto. La socialite e personaggio tv americano ha fato molto discutere per le sue dichiarazioni all'interno del programma The Kardashians. Nell'episodio in onda giovedì, Kim Kardashian ha affermato di essere convinta che l'allunaggio del 1969 sia assolutamente fake e non sia mai avvenuto realmente. La NASA risponde a Kim Kardashian sull'allunaggio Secondo Kardashian, il viaggio di Buzz Aldrin sulla Luna è stato inscenato a tavolino.

