Kiev | Colpite dai russi varie centrali black-out in tutta Ucraina

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Putin: "Testato il missile nucleare sottomarino Poseidon, unico al mondo". È considerato una delle armi più sofisticate dell'arsenale russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kiev colpite dai russi varie centrali black out in tutta ucraina

© Tgcom24.mediaset.it - Kiev: "Colpite dai russi varie centrali, black-out in tutta Ucraina"

