Kiev | Colpite dai russi varie centrali black-out in tutta Ucraina

Putin: "Testato il missile nucleare sottomarino Poseidon, unico al mondo". È considerato una delle armi più sofisticate dell'arsenale russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev: "Colpite dai russi varie centrali, black-out in tutta Ucraina"

Kiev, "colpite varie centrali, black-out in tutta Ucraina" Allarme energetico: raid notturni di droni e missili russi hanno colpito centrali e infrastrutture elettriche, costringendo Ukrenergo a imporre blackout in varie oblast - X Vai su X

più gravi gli attacchi russi su Kiev. Colpite le infrastrutture energetiche di Elisabetta Capodilupo Sarà probabilmente, un altro inverno difficile quello che aspetta l’Ucraina, colpita ogni giorno da centinaia di droni russi, che nelle ultime settimane colpiscono sopr - facebook.com Vai su Facebook

Kiev: 'Colpite varie centrali, black-out in tutta l'Ucraina' - Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali elettriche in tutta l'Ucraina, obbligando il principale fornitore di energia Ukrenergo, a imporre black- Riporta ansa.it

Ucraina, Kiev: "Tre morti e 21 feriti nei raid russi". Black out in tutto il Paese. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Kiev: 'Tre morti e 21 feriti nei raid russi'. Segnala tg24.sky.it

Kiev, '3 morti e 21 feriti in raid russi in Ucraina' - Tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv, Kiev e Zaporizhzia. Da lagazzettadelmezzogiorno.it