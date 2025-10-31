Kiev | a Pokrovsk non siamo accerchiati

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.04 Il presidente ucraino Zelensky afferma che le truppe ucraine non sono affatto circondate a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, nel Donbass. "I nostri combattenti non sono circondati: è una situazione difficile, ma sotto controllo", ha sottolineato Zelensky. Zelensky smentisce il presidente russo Putin che ha detto che i soldati ucraini erano accerchiati nella città. Mosca avrebbe lanciato sull'Ucraina 23 missili da crociera. Kiev vanta 160 raid a siti petroliferi russi nel 2025. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

