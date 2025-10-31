Kiev | a Pokrovsk non siamo accerchiati
15.04 Il presidente ucraino Zelensky afferma che le truppe ucraine non sono affatto circondate a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, nel Donbass. "I nostri combattenti non sono circondati: è una situazione difficile, ma sotto controllo", ha sottolineato Zelensky. Zelensky smentisce il presidente russo Putin che ha detto che i soldati ucraini erano accerchiati nella città. Mosca avrebbe lanciato sull'Ucraina 23 missili da crociera. Kiev vanta 160 raid a siti petroliferi russi nel 2025. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
#UKRAINERUSSIAWAR. Pokrovsk and Myrnohrad close to fall. Putin: Sarmat will soon be operational. Kiev's energy crisis continues - AGC COMMUNICATION NEWS #agcnews - facebook.com Vai su Facebook
I droni ucraini hanno colpito e danneggiato nella notte una centrale termoelettrica nell'oblast di Orel, in Russia. Mosca, Kiev non vuole media per nascondere i suoi crimini. - X Vai su X
La trincea di Pokrovsk, sangue e propaganda - Mosca rivendica l'accerchiamento della città cruciale di Pokrovsk, Kiev nega, Putin propone una tregua per far entrare i giornalisti. Segnala msn.com
Ucraina-Russia: Zelensky, militari ucraini mantengono proprie posizioni a Pokrovsk - I militari ucraini mantengono le proprie posizioni a Pokrovsk nella regione di Donetsk. Riporta agenzianova.com
Guerra Ucraina, gli Usa riducono la presenza di militari sul fronte orientale. Putin: "Pokrovsk e Kupyansk circondate, arrendetevi" - Putin è pronto a cessare i combattimenti per alcune ore "affinché un gruppo di giornalisti possa entrare in questi insediamenti, vedere cosa succede ... Lo riporta affaritaliani.it