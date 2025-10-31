P er un Halloween all’insegna del giallo d’autore, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 va in onda Assassinio a Venezia, film diretto e interpretato da Kenneth Branagh (per la terza volta nei panni di Hercule Poirot ). Questa volta il mistero da risolvere si svolge nella città lagunare, dove l’irresistibile detective dovrà affrontare un mistero fitto di enigmi e alcune inquietanti presenze “spettrali”. “Assassinio a Venezia”, il trailer del film di Kenneth Branagh X Leggi anche › “Assassinio a Venezia”: Hercule Poirot ha visto o no dei fantasmi? Assassinio a Venezia, trama film stasera 31 ottobre su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kenneth Branagh torna per la terza volta a vestire i panni del leggendario detective Hercule Poirot