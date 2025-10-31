Ken Parker | il respiro e il sogno è il nuovo volume di Sergio Bonelli Editore
In libreria e in fumetteria dal 5 dicembre, Ken Parker: il respiro e il sogno è un volume a colori imperdibile per gli appassionati di “Lungo Fucile”, in cui gli splendidi acquerelli di Ivo Milazzo sublimano l’essenza più profonda del personaggio creato insieme a Giancarlo Berardi. L’opera raccoglie quattro storie brevi completamente mute: un racconto dolce, malinconico e al tempo stesso crudele delle quattro stagioni, viste con gli occhi disincantati dell’indimenticabile antieroe del West. Una tavola di Ken Parker: il respiro e il sogno – ©Sergio Bonelli Editore Un inno silenziosamente poetico, dove la forza della trama e la potenza evocativa del disegno si fondono in perfetta armonia, restituendo tutta la sensibilità e l’eleganza narrativa che hanno reso Ken Parker un’icona senza tempo del fumetto d’autore. 🔗 Leggi su Screenworld.it
