Kean al Milan Allegri spiazzato | solo 14 milioni

I due pareggi consecutivi con Pisa e Atalanta hanno reso evidente una lacuna offensiva non trascurabile per il Milan: ecco allora che spunta il nome di Moise Kean. Il Milan di Massimiliano Allegri continua a vivere un periodo di stagione segnato dalle difficoltà realizzative. L’1-1 contro l’ Atalanta, maturato grazie al gol del giovane Ricci e al pareggio firmato da Ademola Lookman, ha messo in luce, ancora una volta, la fragilità offensiva dei rossoneri. La squadra gioca, costruisce, ma non riesce a incidere con continuità negli ultimi metri, e l’assenza di Christian Pulisic, miglior marcatore stagionale, pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Kean al Milan, Allegri spiazzato: solo 14 milioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A - 21:45 Inter Milan XI: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. Fiorentina XI: De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Dodò, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. #S - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina, le pagelle: Leao devastante, 8. Kean si salva: 6 - X Vai su X

Milan Fiorentina: Allegri affronta l'emergenza, Pioli... - Pioli recupera Kean per la supersfida di San Siro Questa sera a San Siro, alle ore 20. Come scrive milannews24.com

Attenzione, atteggiamento, ritmo e... i rigori di Maignan: i 4 passi indietro del Milan - Rispetto alle partite precedenti, contro il Pisa i rossoneri sono apparsi involuti in diversi aspetti che fin qui erano stati i cavalli di battaglia di Allegri ... Scrive msn.com

Pioli: "Condizioni di Kean? Siamo fiduciosi. Allegri è un grande allenatore" - Stefano Pioli, allenatore dei viola, ha parlato di Fagioli e Allegri, oltre ad aver aggiornato i tifosi ... Si legge su tuttojuve.com