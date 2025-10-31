Katy Perry a Bologna 2025 | scaletta come arrivare quanto dura il concerto

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regina del pop atterra all'Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’ domenica 2 novembre, l’unica data italiana. Tutte le informazioni utili per godersi al massimo il concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

katy perry a bologna 2025 scaletta come arrivare quanto dura il concerto

© Ilrestodelcarlino.it - Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto

Contenuti che potrebbero interessarti

katy perry bologna 2025Katy Perry all'Unipol Arena: come arrivare - Sempre in bus, da Bologna si possono prendere le linee extraurbane 83, 94, 671 e 686. ilrestodelcarlino.it scrive

Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto - La regina del pop Katy Perry arriva in concerto all’Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’, un tour ... Scrive ilrestodelcarlino.it

katy perry bologna 2025Scaletta Katy Perry a Bologna, 2 novembre 2025 - Domenica 2 novembre l'unica data del Tour italiano 2025 di Katy Perry. Si legge su radiomusik.it

Cerca Video su questo argomento: Katy Perry Bologna 2025