Katia La Nera Rosy Bike e Pocahontas | chi sono le donne narcos che gestivano lo spaccio alla Barona

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alla signora della droga della Barona una rete di spacciatrici, messaggere e custodi di denaro contante, cocaina e telefoni criptati. Katia Adragna, 46 anni, dal suo appartamento governava il narcotraffico di Milano sud per conto del clan Calajò: "Devo dare da mangiare alla mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

