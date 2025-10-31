kate middleton beatrice ed eugenia di york lasciano il regno unito

Kate Middleton e William si sono mostrati piuttosto intransigenti nei confronti del Principe Andrea e delle sue figlie Eugenia e Beatrice di York che attualmente hanno lasciato il Regno Unito, anche se a quanto pare solo momentaneamente. Kate Middleton, la Beatrice ed Eugenia di York all’estero. Secondo indiscrezioni William ha avuto una discussione accesa con le sue cugine Beatrice ed Eugenia di York. Il Principe del Galles avrebbe chiesto loro di convincere il padre, Andrea, a lasciare il Royal Lodge. E le avrebbe minacciate di togliere loro il titolo di Principesse se non lo avessero fatto. Kate appoggia la linea intransigente del marito ma non la sua spietatezza, tanto che sta cercando di fare da mediatrice per trovare il più velocemente possibile una soluzione senza che si creino ulteriori fratture in famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

