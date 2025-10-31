kate Blaze | l’ascesa di una stella passo dopo passo verso la passerella sognata

La Vocazione dell’Ascolto Il suo sogno di diventare attrice non è nato dal desiderio di gloria, ma dal bisogno profondo di “essere ascoltata” e di stabilire un “contatto autentico”. Vede il cinema non come intrattenimento, ma come un potente “mezzo di guarigione” capace di rivelare le verità che nascondiamo dietro le maschere. Ispirazione ed Energia La sua ammirazione non va alle interpretazioni superficiali, ma a quelle che definisce “recitate con l’energia”. Tra i suoi fari ci sono Julia Roberts, Angelina Jolie e Monica Bellucci, donne che, secondo lei, vivono ogni scena “con il corpo e con l’anima”. 🔗 Leggi su Citypescara.com