Juventus Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese a causa di problemi fisici Torna Kephren Thuram

Il numero 10 e il difensore inglese salteranno l'anticipo di domani sera, previsto alle 20.45 allo Stadio Zini di Cremona, e valido per la decima giornata di Serie A. La Juventus, tramite il suo sito Internet ufficiale, a diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Cremonese: "La Juventus, dopo il turno infrasettimanale, è pronta a tornare in campo. Domani, sabato 1° novembre 2025, i bianconeri – guidati per la prima volta in panchina da Luciano Spalletti – affronteranno in trasferta la Cremonese in occasione della decima giornata di Serie A.

