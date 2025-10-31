Juventus subito una doppia tegola per Spalletti | out due titolarissimi

Domani sera contro la Cremonese l’esordio in panchina per l’allenatore toscano: due assenze pesanti per la squadra bianconera Subito due tegole per Luciano Spalletti alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese e che vedrà l’esordio in panchina del nuovo tecnico della Juventus. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Ct della Nazionale non avrà infatti a disposizione Kelly e soprattutto Kenan Yildiz per la trasferta di domani sera allo ‘Zini’. Il numero dieci resta a Torino: gestione dei carichi dopo le ultime fatiche, con il turco che di recente aveva accusato anche dei fastidi al ginocchio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

