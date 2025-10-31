Juventus Spalletti | Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall' altro braccio…

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dallaltro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente.”. Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale.  “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto – ha aggiunto – sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. Questo articolo Juventus, Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall'altro braccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

juventus spalletti tatuaggio napoli mi sono fatto tirare sangue dall altro braccio8230

© Lapresse.it - Juventus, Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall'altro braccio…"

