Juventus Spalletti | Spero di poter rientrare nel giro scudetto
“Spero di poter rientrare nel giro scudetto, perché no? Anzi, era quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere quelle massime, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate nove partite, ne mancano ventinove, sono tante – ha aggiunto – E io ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione”. Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
