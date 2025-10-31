Juventus Spalletti si presenta | Sono qui perché questa Juve può ancora fare la Juve

La prima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus, il 31 ottobre 2025 all’Allianz Stadium, è stata tutto tranne che di circostanza. Il tecnico toscano – che arriva dopo l’esonero di Igor Tudor e in un momento complicato della stagione, con i bianconeri fuori dalla zona Champions – ha subito chiarito il senso della sua scelta: ha firmato perché vede una squadra con margini, non perché cercava una panchina qualunque. “Otto mesi non sono un ripiego”. Spalletti ha spiegato perché ha accettato un accordo breve: “Se non avessi visto potenziale, non avrei firmato per otto mesi”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

