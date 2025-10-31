Juventus Spalletti si presenta Obbiettivo scudetto
Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa di presentzione affrontando vari argomenti, dalla lotta scudetto al passato al Napoli “Arrivare alla Juventus è una belissima emozione” «Sappiamo tutti la storia e l’organizzazione di questo club. Sappiamo che le aspettative sono alte, ma entrarci dentro è sempre una bellissima emozione.» ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
