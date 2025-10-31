Juventus | Spalletti presentato ufficialmente

Ilprimatonazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima conferenza alla Continassa Luciano Spalletti è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus oggi, 31 ottobre 2025, all’Allianz Stadium alle 12:00.  L’ex ct azzurro, arrivato con entusiasmo dopo l’esonero di Igor Tudor, ha parlato di fiducia nel gruppo: “Ho visto una squadra con valori, ripartiamo con umiltà”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti presentato ufficialmente

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti presentato ufficialmente

Approfondisci con queste news

juventus spalletti presentato ufficialmenteSpalletti-Juventus, è ufficiale: “Otto mesi per conoscerci. Napoli? Rimane nel cuore” - Luciano Spalletti nuovo tecnico della Juventus: contratto di otto mesi, opzione 2026/27. Da sportface.it

juventus spalletti presentato ufficialmenteJuventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena - Ieri la visita alla Continassa e l'annuncio ufficiale, oggi il primo allenamento e la presentazione ufficiale. Lo riporta sport.virgilio.it

juventus spalletti presentato ufficialmentePagina 1 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Presentato Ufficialmente