Juventus | Spalletti presentato ufficialmente

La prima conferenza alla Continassa Luciano Spalletti è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus oggi, 31 ottobre 2025, all’Allianz Stadium alle 12:00. L’ex ct azzurro, arrivato con entusiasmo dopo l’esonero di Igor Tudor, ha parlato di fiducia nel gruppo: “Ho visto una squadra con valori, ripartiamo con umiltà”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti presentato ufficialmente

