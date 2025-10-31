Juventus Spalletti in conferenza | Qui sensazioni bellissime dobbiamo entrare in Champions

Ilmattino.it | 31 ott 2025

Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Entra nel vivo la nuova avventura di Luciano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

