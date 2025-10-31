Juventus Spalletti in conferenza | Qui sensazioni bellissime Avrò Napoli sempre nel cuore

Ilmattino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Entra nel vivo la nuova avventura di Luciano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

juventus spalletti in conferenza qui sensazioni bellissime avr242 napoli sempre nel cuore

© Ilmattino.it - Juventus, Spalletti in conferenza: «Qui sensazioni bellissime. Avrò Napoli sempre nel cuore»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus spalletti conferenza sensazioniSpalletti alla Juve: “Sensazioni bellissime, voglia di riportarla in alto” - Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato presentato in conferenza stampa. Scrive lapresse.it

juventus spalletti conferenza sensazioniJuventus, è il giorno di Spalletti. Il nuovo allenatore: "Voglio riportare la squadra in alto" - "Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l'organizzazione di questo ... Secondo iltempo.it

juventus spalletti conferenza sensazioniJuventus, Spalletti si presenta: "Provo delle sensazioni bellissime" - Il tecnico è in conferenza stampa da nuovo allenatore della Juventus, vi riportiamo subito alcuni estratti della sua conferenza: ... tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Conferenza Sensazioni