Juventus Spalletti in conferenza | Il tatuaggio del Napoli? Mi sono fatto tirare il sangue dall' altro braccio non voglio si tocchi nulla
Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Entra nel vivo la nuova avventura di Luciano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
"Non mi piace Spalletti perché ho il ricordo di cosa ha fatto in Nazionale". Flavio Briatore non è positivo riguardo il nuovo allenatore della Juventus e poi, un passaggio sul tatuaggio che tanto sta facendo discutere in questi giorni: "Col Napoli ha vinto lo scudett - facebook.com Vai su Facebook
? #Spalletti alla #Juventus senza condizioni è la somma di due debolezze. Non una storia romantica. - X Vai su X
Juventus, Spalletti: chiarezza sulle polemiche con Napoli, il retroscena sul tatuaggio, lo scudetto e Vlahovic - Il nuovo allenatore della Juventus fissa gli obiettivi e crede nella rimonta scudetto. Da sport.virgilio.it
Spalletti e la battuta sul tatuaggio del Napoli: "Mi sono fatto tirare il sangue dall'altra parte". Poi parla di un video virale e si innervosisce - Il nuovo tecnico della Juve parla degli striscioni spuntati a Napoli dopo la sua firma con i bianconeri: "Quello scudetto vinto in azzurro resterà indelebile. corrieredellosport.it scrive
Spalletti: “Rapporto intatto verso il Napoli, ma la mia carriera non poteva finire lì” - “Provo delle sensazioni bellissime“: è iniziata così la conferenza stampa di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. Segnala gianlucadimarzio.com