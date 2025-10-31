Juventus Spalletti in conferenza | Il tatuaggio del Napoli? Mi sono fatto tirare il sangue dall' altro braccio non voglio si tocchi nulla

Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Entra nel vivo la nuova avventura di Luciano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Juventus, Spalletti in conferenza: «Il tatuaggio del Napoli? Mi sono fatto tirare il sangue dall'altro braccio, non voglio si tocchi nulla»

News recenti che potrebbero piacerti

"Non mi piace Spalletti perché ho il ricordo di cosa ha fatto in Nazionale". Flavio Briatore non è positivo riguardo il nuovo allenatore della Juventus e poi, un passaggio sul tatuaggio che tanto sta facendo discutere in questi giorni: "Col Napoli ha vinto lo scudett - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti alla #Juventus senza condizioni è la somma di due debolezze. Non una storia romantica. - X Vai su X

Juventus, Spalletti: chiarezza sulle polemiche con Napoli, il retroscena sul tatuaggio, lo scudetto e Vlahovic - Il nuovo allenatore della Juventus fissa gli obiettivi e crede nella rimonta scudetto. Da sport.virgilio.it

Spalletti e la battuta sul tatuaggio del Napoli: "Mi sono fatto tirare il sangue dall'altra parte". Poi parla di un video virale e si innervosisce - Il nuovo tecnico della Juve parla degli striscioni spuntati a Napoli dopo la sua firma con i bianconeri: "Quello scudetto vinto in azzurro resterà indelebile. corrieredellosport.it scrive

Spalletti: “Rapporto intatto verso il Napoli, ma la mia carriera non poteva finire lì” - “Provo delle sensazioni bellissime“: è iniziata così la conferenza stampa di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. Segnala gianlucadimarzio.com