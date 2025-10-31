Juventus Spalletti fissa l’obiettivo nella sua prima conferenza stampa L’appello al gruppo | lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, il nuovo tecnico fissa gli obiettivi nella sua prima conferenza. Il lavoro sui gol è fondamentale, ma l’essenza vera resta l’essere squadra e un gruppo coeso. Luciano Spalletti si presenta alla Juventus con le idee molto chiare e un obiettivo dichiarato: sbloccare il potenziale offensivo della squadra, in particolare quello degli attaccanti. Nelle sue prime parole da tecnico della Vecchia Signora, l’allenatore ha toccato i punti chiave della sua filosofia di gioco, mettendo al centro del progetto il gol e, soprattutto, l’unità del gruppo. Il tecnico di Certaldo sa bene che una delle principali criticità della passata gestione era la sterilità offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus spalletti fissa l8217obiettivo nella sua prima conferenza stampa l8217appello al gruppo lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti fissa l’obiettivo nella sua prima conferenza stampa. L’appello al gruppo: lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Segnala it.blastingnews.com

Juve, esonero Tudor?: “Spalletti non è solo. C’è un altro nome” - 0 che ha confermato come i bianconeri continuino ad essere imbattuti nel corso della stagione, anche se ormai è necessario tornare alla vittoria ... Si legge su calciomercato.it

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Fissa L8217obiettivo