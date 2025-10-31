Juventus Spalletti fissa l’obiettivo nella sua prima conferenza stampa L’appello al gruppo | lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi
Juventus, il nuovo tecnico fissa gli obiettivi nella sua prima conferenza. Il lavoro sui gol è fondamentale, ma l’essenza vera resta l’essere squadra e un gruppo coeso. Luciano Spalletti si presenta alla Juventus con le idee molto chiare e un obiettivo dichiarato: sbloccare il potenziale offensivo della squadra, in particolare quello degli attaccanti. Nelle sue prime parole da tecnico della Vecchia Signora, l’allenatore ha toccato i punti chiave della sua filosofia di gioco, mettendo al centro del progetto il gol e, soprattutto, l’unità del gruppo. Il tecnico di Certaldo sa bene che una delle principali criticità della passata gestione era la sterilità offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il matrimonio tra Spalletti e la Juventus potrebbe essere l'ultima spiaggia per entrambi. Ma anche l'occasione di risorgere. Se per a risalire è necessario toccare il fondo, entrambi lo hanno (quasi) fatto. Ma non sono ancora affondati. Per Spalletti, passato dal p - facebook.com Vai su Facebook
? | Alle 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Luciano Spalletti ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X
Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Segnala it.blastingnews.com
Juve, esonero Tudor?: “Spalletti non è solo. C’è un altro nome” - 0 che ha confermato come i bianconeri continuino ad essere imbattuti nel corso della stagione, anche se ormai è necessario tornare alla vittoria ... Si legge su calciomercato.it
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Riporta calciomercato.it