Juventus | Spalletti e il tatuaggio del Napoli

Un simbolo di fedeltà Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, è al centro di polemiche per un tatuaggio che reca la scritta “Forza Napoli Sempre”, inciso sulla pelle dopo lo scudetto 202223 conquistato con il club partenope. Il gesto, nato come gesto di gratitudine verso i tifosi e la città, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e il tatuaggio del Napoli

