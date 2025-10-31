Juventus | Spalletti debutta senza Yildiz
Assenza pesante Luciano Spalletti inizia la sua avventura juventina con un’assenza chiave: Kenan Yildiz non è stato convocato per la gara contro la Cremonese del 1° novembre 2025. Il turco, 20enne leader del 4-3-3 di Spalletti, è ai box per un piccolo problema al polpaccio sinistro, emerso in allenamento. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
