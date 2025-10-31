Juventus | Spalletti debutta senza Yildiz

Ilprimatonazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assenza pesante Luciano Spalletti inizia la sua avventura juventina con un’assenza chiave: Kenan Yildiz non è stato convocato per la gara contro la Cremonese del 1° novembre 2025. Il turco, 20enne leader del 4-3-3 di Spalletti, è ai box per un piccolo problema al polpaccio sinistro, emerso in allenamento. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti debutta senza yildiz

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti debutta senza Yildiz

Altre letture consigliate

juventus spalletti debutta senzaSpalletti non convoca Yildiz e Kelly per il suo esordio con la Juve: lo ha deciso dopo il primo allenamento - Il tecnico toscano, dopo il primo allenamento condotto alla Continassa dopo la conferenza stampa di ... Si legge su fanpage.it

juventus spalletti debutta senzaCremonese-Juventus, debutta Luciano Spalletti. I pronostici di Netwin - Il tecnico toscano si avvia alla firma e debutterà sabato sera sulla panchina bianconera. Segnala pressgiochi.it

juventus spalletti debutta senzaSpalletti alla Juventus: accordo fino a giugno, tutti i dettagli - Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: contratto fino a giugno 2026, staff con Domenichini e Baldini. Lo riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Debutta Senza