Juventus | regole di ferro e rivoluzione tattica

Disciplina e capitale umano Luciano Spalletti ha imposto regole severe per ridare disciplina a una Juventus in crisi di identità. “Meno telefonini a tavola e nelle riunioni; tolleranza zero per i ritardi agli allenamenti; basta cuffioni da alienati e playstation con moderazione”, scrive il quotidiano. Il tecnico, ufficiale fino a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: regole di ferro e rivoluzione tattica

