Juventus quanto vale questa squadra? Spalletti non ha dubbi | Se non avessi creduto nella potenzialità perché avrei dovuto accettare? Bisogna rientrare in Champions e…

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, quanto vale questa squadra? Spalletti non ha dubbi e risponde così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni. Nessun alibi, nessuna richiesta di tempo, ma una promessa di lavoro e un obiettivo chiaro in testa: la qualificazione alla prossima Champions League. Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. Non si sente un traghettatore, nonostante un contratto “breve”, ma un tecnico convinto di poter risollevare le sorti di una squadra che, a suo dire, ha un potenziale ancora inespresso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus quanto vale questa squadra spalletti non ha dubbi se non avessi creduto nella potenzialit224 perch233 avrei dovuto accettare bisogna rientrare in champions e8230

© Juventusnews24.com - Juventus, quanto vale questa squadra? Spalletti non ha dubbi: «Se non avessi creduto nella potenzialità perché avrei dovuto accettare? Bisogna rientrare in Champions e…»

Argomenti simili trattati di recente

juventus vale squadra spallettiSpalletti alla Juventus, oggi la presentazione del nuovo allenatore - L’ex ct dell’Italia ha firmato ieri il contratto con il club bianconero: è il terzo allenatore in otto mesi, dopo Thiago Motta a Igor Tudor. Secondo tg24.sky.it

juventus vale squadra spallettiJuventus, Spalletti nuovo allenatore: giovedì firma e ufficialità. Le news - E' Spalletti il prescelto come successore di Igor Tudor: la firma attesa ormai nelle prossime ore, con la presentazione ... Si legge su sport.sky.it

juventus vale squadra spallettiJuventus, oggi Spalletti avrà il primo contatto con la squadra: le ultime - Il nuovo tecnico bianconero è pronto ad avere un primo importante incontro con i suoi giocatori: gli aggiornamenti ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vale Squadra Spalletti