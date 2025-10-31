Juventus quanto vale questa squadra? Spalletti non ha dubbi | Se non avessi creduto nella potenzialità perché avrei dovuto accettare? Bisogna rientrare in Champions e…

Juventus, quanto vale questa squadra? Spalletti non ha dubbi e risponde così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni. Nessun alibi, nessuna richiesta di tempo, ma una promessa di lavoro e un obiettivo chiaro in testa: la qualificazione alla prossima Champions League. Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. Non si sente un traghettatore, nonostante un contratto “breve”, ma un tecnico convinto di poter risollevare le sorti di una squadra che, a suo dire, ha un potenziale ancora inespresso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

