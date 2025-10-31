Juventus | possibili sostituti a Yildiz
Assenze pesanti Yildiz e Kelly non sono stati convocati per la partita contro la Cremonese del 1° novembre 2025, come comunicato dalla Juventus il 31 ottobre. Il giocatore turco, 20enne da leader, è ai box per un fastidio al polpaccio sinistro emerso in allenamento, precauzione per preservarlo per lo Sporting L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
I possibili sostituti di Tudor sulla panchina della Juventus: chi vorreste Spalletti, Mancini e Palladino i 3 nomi più quotati. Ci sarà una sorpresa? #Juventus #JMania #Spalletti #Mancini #Palladino - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, anche De Rossi tra i possibili sostituti di Tudor, il no alla Samp #ASRoma #DeRossi https://vocegiallorossa.it/altre-notizie/juventus-anche-de-rossi-tra-i-possibili-sostituti-di-tudor-il-no-alla-samp-273148… - X Vai su X
Juventus, da Yildiz al dubbio su Vlahovic e Koopmeiners: chi saranno i 'pilastri' di Spalletti? - Grande curiosità tra i tifosi sui giocatori bianconeri che possono diventare "imprescindibili" per il nuovo tecnico. Da ilbianconero.com
Juventus, Tudor esonerato: da Palladino a Mancini e Spalletti, i possibili sostituti - La sconfitta contro la Lazio ha peggiorato una posizione sempre più in bilico: i possibili sostituti dopo l'esonero del tecnico bianconero. Scrive msn.com
Nuovo allenatore Juve: da Spalletti a Motta e Palladino, chi sono i possibili sostituti di Tudor - Tudor esonerato dopo tre sconfitte in una settimana: mercoledì contro l’Udinese in panchina Brambilla. Si legge su msn.com