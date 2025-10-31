Juventus | Ottolini torna come braccio operativo

Ritorno con visione Marco Ottolini, 40enne dirigente con background internazionale, fa ritorno alla Juventus dopo l’addio al Genoa, assumendo un ruolo operativo di primaria importanza. Ottolini non sarà un direttore sportivo tradizionale, ma un elemento centrale nella struttura dirigenziale guidata da Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Dal 2018 al 2022 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

