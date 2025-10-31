Juventus Ottolini completa il quadro dirigenziale | l’ex Genoa sarà il nuovo DS bianconero

La Juventus finalmente avrà il suo nuovo DS. Dopo un’estate di indecisioni, la dirigenza bianconera avrebbe sciolto le riserve e avrebbe scelto chi si occuperà del mercato e dell’area sportiva. Il prescelto, a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, dovrebbe essere Marco Ottolini. Il dirigente ex Genoa dovrebbe approdare a Torino nelle prossime settimane, appena dopo l’assemblea degli azionisti del club, in programma il 7 novembre. Sembrerebbe, infatti, che proprio in quella occasione dovrebbe esser fatto il suo nome per ricoprire tale ruolo. Dopo l’addio al Genoa il dirigente sportivo sarebbe pronto già a rimettersi in gioco, per rilanciare la Juventus ai fasti di un tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com