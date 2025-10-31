Juventus Ottolini completa il quadro dirigenziale | l’ex Genoa sarà il nuovo DS bianconero

Stilejuventus.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus finalmente avrà il suo nuovo DS. Dopo un’estate di indecisioni, la dirigenza bianconera avrebbe sciolto le riserve e avrebbe scelto chi si occuperà del mercato e dell’area sportiva. Il prescelto, a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, dovrebbe essere Marco Ottolini. Il dirigente ex Genoa dovrebbe approdare a Torino nelle prossime settimane, appena dopo l’assemblea degli azionisti del club, in programma il 7 novembre. Sembrerebbe, infatti, che proprio in quella occasione dovrebbe esser fatto il suo nome per ricoprire tale ruolo. Dopo l’addio al Genoa il dirigente sportivo sarebbe pronto già a rimettersi in gioco, per rilanciare la Juventus ai fasti di un tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi è Marco Ottolini, il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: sarebbe un ritorno in bianconero - Il quadro dirigenziale della Juventus può presto completarsi con l'inserimento del nuovo direttore sportivo, figura che ancora manca. Scrive calciomercato.com

Juventus, Ottolini nuovo ds? L'intuizione che ha convinto Comolli - Filippo Fusco, oggi ds del Cesena, ha firmato così la prefazione della tesi di Marco Ottolini. Da calciomercato.com

Juventus, Romano: ‘Ottolini è il favorito per il ruolo di ds dei bianconeri’ - La Juventus sembra aver individuato la figura giusta per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Ottolini Completa Quadro