Juventus il grande giorno di Spalletti | Sono pronto a riportare la squadra in alto

"Penso di poter fare un bel lavoro. Le mire sono alte, dobbiamo fare un buon lavoro e rimettere le cose in pari perché gli altri corrono forte", ha sostenuto. Spalletti ha ricordato che mancano ancora 29 partite alla fine del campionato, per cui c'è tutto il tempo di effettuare un buon recupero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, il grande giorno di Spalletti: “Sono pronto a riportare la squadra in alto”

