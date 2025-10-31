Juventus è il giorno di Spalletti Il nuovo allenatore | Voglio riportare la squadra in alto
"Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l'organizzazione di questo club, sappiamo che c'è una aspettativa alta". Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli - ha aggiunto tornando sulla delusione per l'esperienza in nazionale - Anche se io ho assoluto rispetto di questa classifica, del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente. Ho avuto la possibilità di conoscerlo e ho avuto la certezza nel conoscerlo che sia una persona splendida e un professionista di quelli veri.
