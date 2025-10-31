Juventus con Spalletti ritornerà la cultura del lavoro

La situazione di Spalletti Corriere dello Sera ha pubblicato un ampio approfondimento sulla rivoluzione di Spalletti e la necessità del tecnico toscano di riportare a Torino la cultura del lavoro. Spalletti, dovrà mettere mano a uno spogliatoio che fin qui ha bruciato allenatori a ripetizione, come confermato dallo stesso Vlahovic L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, con Spalletti ritornerà la “cultura del lavoro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla presentazione come nuovo allenatore della Juventus Ovviamente non poteva mancare il tema Napoli e le sue parole passate sul non indossare "tute" di altre squadre italiane: ebbene il tecnico chia - facebook.com Vai su Facebook

? | Alle 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Luciano Spalletti ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X

“Ho parlato con i calciatori, nello spogliatoio Juve l’intenzione è rientrare nel giro scudetto”: parla Spalletti - L'ex Ct della Nazionale si presenta come nuovo allenatore bianconero: "Sensazioni bellissime, contratto breve? Riporta ilfattoquotidiano.it

Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Si legge su it.blastingnews.com

Juve, Tolomei: 'Esonero Tudor? Per prendere chi poi, Mancini, Spalletti, Xavi?' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta le tante voci che si stanno accavallando sui social e che vorrebbero una nutrita fetta di ... Si legge su it.blastingnews.com