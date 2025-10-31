Juve Spalletti si presenta | Spero di rientrare nel giro Scudetto Le risposte su Vlahovic e Napoli

Torino, 31 ottobre 2025 – La Juve riparte da Spalletti. Lo fa con convinzione, con una decisione collegiale, e con l’intento di fornire ai colori bianconeri una squadra rappresentata da un dna chiaro, in grado di esprimere un calcio gradevole ma soprattutto con l’obiettivo di tornare grandi. Comolli ha scelto Spalletti per lo stile di gioco delle sue squadre e per la capacità, nei vari club allenati, di saper raggiungere l’obiettivo prefissato. Il primo, basilare, sembra essere quello di stare nelle prime quattro posizioni, ma strada facendo nulla è precluso per provare, perché no, a riportare un trofeo in bacheca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

