juve next gen dopo la vittoria con la prima squadra mister brambilla torna in panchina

31 ott 2025

Il ritorno di Alvin Okoro al Benelli è in dubbio. L’attaccante classe 2005, protagonista nella Vis della scorsa stagione, non è stato infatti a disposizione dei bianconeri negli ultimi due incontri a causa di una contusione al piede. Il suo reintegro appare dunque difficile. Nella Juve rientrerà invece mister Massimo Brambilla. Dopo l’esperienza vincente in prima squadra contro l’udinese, il tecnico è chiamato a risollevare una compagine, quella bianconera, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. La Juve infatti dopo i ko contro Sambenedettese, Ravenna e Campobasso era riuscita a riscattarsi a Rimini, per poi tornare a perdere nell’ultima di campionato contro il Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

