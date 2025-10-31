Juve la richiesta dei dirigenti a Spalletti | valorizzare i nuovi arrivati da David a Openda Il vero talento da sgrezzare è…

Juve, la richiesta dei dirigenti a Spalletti: valorizzare i nuovi arrivati, da David a Openda. Il vero talento da sgrezzare è. Cosa emerge dalla Continassa. Con l’arrivo del nuovo tecnico, la gerarchia dell’attacco bianconero è uno dei temi più caldi. In cima alle preferenze di Luciano Spalletti, al momento, sembra esserci Dusan Vlahovic. Lo scrive Gazzetta. Tuttavia, per l’attaccante serbo vale una riflessione simile a quella fatta per Locatelli a centrocampo: Dusan è destinato a essere l’ ago della bilancia del reparto offensivo. Sarà lui il perno del prossimo tridente, in un reparto che vede Jonathan David “in attesa” e Loïs Openda “in risalita”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, la richiesta dei dirigenti a Spalletti: valorizzare i nuovi arrivati, da David a Openda. Il vero talento da sgrezzare è…

Contenuti che potrebbero interessarti

Non è ancora arrivato e già ci sono le prime indiscrezioni di mercato sulla Juventus di Spalletti. La prima richiesta è indicativa, poi c'è un vecchio pilastro del Napoli. - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti beffa il Milan, la richiesta alla dirigenza della Juventus gela i rossoneri - Spalletti è in arrivo sulla panchina della Juventus e ha già fatto una richiesta di mercato: l'affare rovina i piani di Tare e del Milan ... Riporta milanlive.it

Juventus, la prima richiesta di Spalletti: non è un calciatore - Luciano Spalletti pronto a rivoluzionare la Juventus anche sul mercato. Si legge su juvelive.it

Spalletti ha firmato, è il nuovo tecnico della Juventus - Manca solo l'ufficialità ma il tecnico di Certaldo è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del club bianconero. Secondo tg24.sky.it