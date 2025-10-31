Juve inizia l' era Spalletti | Lo scudetto? Vogliamo rientrare nel giro Non mi accontento

«Le aspettative sono molto alte, in me prevale la voglia di riportare in alto questo grande club ": sono le prime parole di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. «Ho rispetto del lavoro di Tudor, lo saluto calorosamente e so che è una persona vera e un professionista esemplare - continua dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium - e troverò una squadra in buone condizioni, ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

