Juve inizia l' era Spalletti | Lo scudetto? Vogliamo rientrare nel giro Non mi accontento
«Le aspettative sono molto alte, in me prevale la voglia di riportare in alto questo grande club ": sono le prime parole di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. «Ho rispetto del lavoro di Tudor, lo saluto calorosamente e so che è una persona vera e un professionista esemplare - continua dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium - e troverò una squadra in buone condizioni, ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Juve, inizia l’era Spalletti: il tecnico ha firmato alla Continassa lastampa.it/sport/2025/10/… @LaStampa - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio Dopo l'esonero di Tudor la Juventus punta su #Spalletti. Oggi riflessioni e colloqui mentre inizia la 9^ giornata di campionato con #LecceNapoli e #AtalantaMilan Radiocronache in diretta su #Radio1. https://www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Spalletti: «Rientriamo nella corsa scudetto. Con me 4 collaboratori, sorpreso da addio Baldini» - Inizia l'era di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Si legge su msn.com
Spalletti alla Juve: inizia una nuova era? - Un SUV nero che varca i cancelli del quartier generale bianconero segna l’alba di una nuova era per la Juventus, una svolta che profuma di (. Come scrive agoravox.it
JUVENTUS - Parte l’era Spalletti: contro la Cremonese quote bianconere, i bookie puntano ancora sui gol di Vlahovic e Yildiz - L’avventura alla Juventus dell’ex ct azzurro inizia sul campo di una formazione imbattuta tra le mura amiche in campionato ma che in Serie A non ha mai vinto contro ... Lo riporta napolimagazine.com