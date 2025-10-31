Juric perde De Roon | Giochiamo bene serve solo fiducia Krstovic? Credo molto in lui
A Udine senza mancheranno anche Kolasinac e Maldini, ma con la convinzione di poter tornare al successo dopo un mese. Il tecnico sprona anche l'attaccante montenegrino: “Non deve abbattersi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il tecnico rossonero non perde a Bergamo in campionato da oltre 15 anni e Juric non lo batte dal 2016 Martedì sera (20:45) la Dea chiamata alla vittoria contro l’allenatore che ha fatto più fatica a battere di recente - facebook.com Vai su Facebook
De Roon, infortunio in Atalanta-Milan: contrattura al flessore. Le news - Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il Milan, per l’olandese si tratta di una contrattura al flessore sinistro nel momento in cui la Dea è ... Da sport.sky.it
Atalanta, nuova tegola per Juric: l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato. Attesa per gli esami strumenti. Le sue condizioni - Il giocatore ha lasciato anzitempo il campo contro il Milan. calcionews24.com scrive
Atalanta, le condizioni di De Roon: sospiro di sollievo per Juric - Saverio Fattori Cinque pareggi consecutivi per l’Atalanta che è reduce dall’uno a uno contro il Milan. Riporta msn.com