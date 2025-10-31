Juric | Mi piace la mentalità di Lookman viene da un periodo difficile ma sta recuperando definitivamente

Il tecnico dell’ Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese. La conferenza di Juric. Come avete analizzato la situazione attuale dell’Atalanta? « Contro il Milan abbiamo giocato bene. Siamo molto soddisfatti: il calcio purtroppo è così, dove non riesci a trovare il gol e prendi una rete su rimpallo. Serve migliorare, ma sono contento della squadra ». Difficile da gestire le energie fisiche o quelle mentali? « Tutte e due. Penso che a Cremona ci sia stato un calo mentale più che fisico. Ci sono giocatori che riescono a rendere senza problemi, e altri invece che hanno bisogno di stacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

