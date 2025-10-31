Juric | Mi piace la mentalità di Lookman viene da un periodo difficile ma sta recuperando definitivamente
Il tecnico dell’ Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese. La conferenza di Juric. Come avete analizzato la situazione attuale dell’Atalanta? « Contro il Milan abbiamo giocato bene. Siamo molto soddisfatti: il calcio purtroppo è così, dove non riesci a trovare il gol e prendi una rete su rimpallo. Serve migliorare, ma sono contento della squadra ». Difficile da gestire le energie fisiche o quelle mentali? « Tutte e due. Penso che a Cremona ci sia stato un calo mentale più che fisico. Ci sono giocatori che riescono a rendere senza problemi, e altri invece che hanno bisogno di stacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
L’Atalanta di Juric ha pareggiato 8 partite quest’anno, 6 di queste hanno sempre visto il risultato di 1-1. ? - facebook.com Vai su Facebook
Juric: «Mi piace la mentalità di Lookman, viene da un periodo difficile ma sta recuperando definitivamente» - Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese. Scrive ilnapolista.it
Atalanta, Juric: "Grande vittoria per noi. Lookman? Mi piace la sua mentalità vincente" - 16:57 – Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Torino nel post gara. Secondo tuttomercatoweb.com
Atalanta-Lookman, telenovela finita: il nigeriano torna in gruppo dopo un colloquio con Juric. “Mesi difficili, pronto a tornare” - Si conclude così in maniera positiva la telenovela tra l’Atalanta e l’attaccante nigeriano dopo un’estate molto travagliata in cui Lookman – per il secondo anno ... Si legge su ilfattoquotidiano.it