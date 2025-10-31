Judo grande Italia nel primo giorno degli Europei U23 di Chisinau | Carnà d’oro e cinque podi!
Un’Italia in grande spolvero nella prima giornata degli Europei U23 di judo. Sui tatami della Chisinau Arena (Moldavia) sono stati ben cinque i podi conquistati dagli atleti nostrani nel day-1. L’oro è stato firmato da una grandissima Giulia Carná nei -57 kg, a segno nella finale per il titolo continentale contro la francese Alya de Carvalho. Nei -66 kg uomini Valerio Accogli e Alessio De Luca si sono tinti di bronzo, condividendo l’ultimo gradino del podio. L’oro è andato all’azero Islam Rahimov. Gli altri due bronzi tra le fila nostrane coincidono nelle categorie di peso femminili. Nei -48 kg Giulia Ghiglione si è messa al collo una medaglia europea prestigiosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
