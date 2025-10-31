Jovanotti libera un topo ma il gesto buono divide il web | esplode la polemica ambientalista VIDEO

Un nuovo video di Jovanotti è diventato virale sui social, ma non per una canzone. Nel filmato, pubblicato dallo stesso cantante e poi ripostato da Radio Dee Jay, si vede Lorenzo Cherubini mentre libera un topo catturato in una gabbietta dopo che l’animale gli aveva rosicchiato i cavi dello studio nella sua casa di Cortona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay) Nel video, Jova appoggia la trappola su un muricciolo di campagna e, con tono ironico e affettuoso, parla con il roditore prima di lasciarlo andare: “Ragazzo mio, mi hai mangiato tutti i cavi dello studio e adesso io ti libero . 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jovanotti libera un topo, ma il gesto “buono” divide il web: esplode la polemica ambientalista (VIDEO)

