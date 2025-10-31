Jonas sempre più isolato al Grande Fratello | scontri accesi con Omer e Domenico

Programmi Tv, l’ultima puntata del Grande Fratello è iniziata con il piede sull’acceleratore, tra tensioni, accuse e parole al veleno. Al centro della scena ancora una volta Jonas, ormai sempre più isolato all’interno della Casa. Il concorrente è stato protagonista di un duro scontro con Omer e, poco dopo, anche con Domenico, alimentando un clima di crescente tensione tra i coinquilini. Leggi anche: “La decisione è presa”. Grande fratello, Mediaset non torna indietro: non è mai successo Grande Fratello, nuovo scontro tra Jonas e Omer. Fin dalle prime battute, lo scontro tra Jonas e Omer ha infiammato la serata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Jonas sempre più isolato al Grande Fratello: scontri accesi con Omer e Domenico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tra Jonas e Omer non scorre buon sangue e una piccola scintilla ha scatenato un duro scontro tra i due #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Jonas Pepe fuori dal Grande Fratello prima dell’ingresso?/ Perché il video di presentazione sarebbe sparito - Il video di presentazione di Jonas Pepe è scomparso sul sito e sui social del Grande Fratello: ecco cosa ci sarebbe dietro la sparizione. Come scrive ilsussidiario.net

Jonas Pepe spiazza al Grande Fratello: “Ho un tatuaggio sul cul*”/ A chi è dedicato e significato - Jonas Pepe svela di avere un tatuaggio sul Lato B e lo mostra nella Casa del Grande Fratello, spiazzando i gieffini: cos'è e significato Sono bastati pochi giorni nella Casa del Grande Fratello a ... Riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, scontro furioso tra Omer e Jonas: “Ti faccio vedere chi è l’uomo!” la regia interviene - Parole grosse e urla in salotto, poi la regia censura la scena per evitare il peggio. Come scrive movieplayer.it