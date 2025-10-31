John Henry Newman quelle polemiche attorno all’amicizia speciale con un altro sacerdote inglese

Il grande pensatore, che dal primo novembre sarà dottore della Chiesa, volle essere seppellito con Ambrose St John, con cui aveva vissuto 32 anni. Quando il Vaticano decise di riesumare il corpo per la beatificazione scattarono accuse di omofobia. Alla fine la tomba fu aperta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

