John Henry Newman quelle polemiche attorno all’amicizia speciale con un altro sacerdote inglese
Il grande pensatore, che dal primo novembre sarà dottore della Chiesa, volle essere seppellito con Ambrose St John, con cui aveva vissuto 32 anni. Quando il Vaticano decise di riesumare il corpo per la beatificazione scattarono accuse di omofobia. Alla fine la tomba fu aperta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
La passione che animò la lunga vita del card. John Henry #Newman fu dare un senso alla visione cristiana, in un’epoca in cui la fede in Dio sembrava in grave crisi. Sempre attento alle correnti della cultura del suo tempo, Newman dedicò una grande attenz - X Vai su X
30/10/25. Il cardinale John Henry Newman, beatificato da Papa Benedetto XVI nel 2010 e poi canonizzato da Papa Francesco nel 2019, sarà proclamato Dottore della Chiesa il 1° novembre da Papa Leone. - facebook.com Vai su Facebook
John Henry Newman, da convertito a Dottore della Chiesa - La proclamazione a Dottore della Chiesa di John Henry Newman (sabato 1° novembre nell’ambito del Giubileo del Mondo Educativo) ... Segnala interris.it
"San John Henry Newman. Dottore della Chiesa Universale: Sua Rilevanza Oggi”, un convegno alla Gregoriana - Sabato prossimo 1° novembre Papa Leone XIV conferirà a san John Henry Newman il titolo di Dottore della Chiesa Universale ... Da acistampa.com
San John Henry Newman rappresenta “un punto di riferimento per tutti, credenti e non credenti” - Si avvicina un altro grande momento del Giubileo 2025: San John Henry Newman sarà proclamato Dottore della Chiesa da Papa Leone XIV il 1° novembre 2025, in occasione del Giubileo del mondo educativo. Segnala acistampa.com