Joe Bastianich fa tappa in Friuli con Money il bilancio di una vita

Udinetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver provato all’inizio di ottobre per una settimana al Teatro Verdi di Maniago, arriva finalmente sui palchi del Circuito Ert Joe Bastianich con Money – il bilancio di una vita. Lo spettacolo autobiografico, diretto da Massimo Navone, sarà martedì 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

