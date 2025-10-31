Joe Bastianich fa tappa in Friuli con Money il bilancio di una vita
Dopo aver provato all’inizio di ottobre per una settimana al Teatro Verdi di Maniago, arriva finalmente sui palchi del Circuito Ert Joe Bastianich con Money – il bilancio di una vita. Lo spettacolo autobiografico, diretto da Massimo Navone, sarà martedì 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
