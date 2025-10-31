Jimmy Connors | Vincevo un torneo e guadagnavo 1.200 dollari Sinner vince e incassa 5 milioni

Anche Jimmy Connors ha parlato di Jannik Sinner. L'ex numero 1 americano ha difeso Jannik riguardo il no alla Coppa Davis, poi ha parlato dei guadagni di Sinner e li ha confrontati con i suoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jimmy Connors lancia la sfida ad Alexander Zverev! “Se deve vincere un Grande Slam, il momento è adesso.” La leggenda americana crede ancora nel tedesco e analizza cosa gli manca per fare l’ultimo salto. Leggi l’articolo completo su Tennis Open - facebook.com Vai su Facebook

Jimmy Connors: “Vincevo un torneo e guadagnavo 1.200 dollari, Sinner vince e incassa 5 milioni” - L'ex numero 1 americano ha difeso Jannik riguardo il no alla Coppa Davis, poi ha parlato dei guadagni ... Si legge su fanpage.it

Jimmy Connors a Sinner: “Stai attento. Tappati le orecchie, non ascoltare nessuno, non leggere” - In pochi conoscono le dinamiche del tennis come la grande gloria americana, capace di vincere in carriera, tra gli altri, 8 tornei del Grande ... fanpage.it scrive