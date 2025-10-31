Jessica Stappazzollo uccisa con 27 coltellate fatali quelle al cuore | i risultati dell'autopsia

Secondo i primi risultati dell'autopsia, la 33enne Jessica Stappazzollo sarebbe stata colpita dal compagno Dougal Reis Pedroso con 27 coltellate, di cui due fatali, nella sua casa a Castelnuovo del Garda: "Morte per shock emorragico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Sono tutta ferita per colpa tua, non riesco a deglutire la saliva, non voglio far fronte a questo, sono piena di ematomi». Dopo l’ennesimo pestaggio Jessica Stappazzollo chiedeva così pietà al suo compagno Douglas Reis Pedroso. Il 41enne, come lei di origin - facebook.com Vai su Facebook

#jessica stappazzollo, l'interrogatorio dell'ex #Douglas Reis Pedroso. L'ora del femminicidio e il numero di coltellate: la verità dall'autopsia - X Vai su X

Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. ilgazzettino.it scrive

Jessica Stappazzollo uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, domani l’autopsia e l’interrogatorio di Reis Pedroso - Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo ... Da fanpage.it

Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, la sorella: «Sono scappata, lui l’ha chiusa in bagno e ha iniziato a picchiarla. Non denunciò per paura» - Laiza, sorella di Jessica Stappazzollo, uccisa a coltellate dal compagno Douglas Reies Pedriso, rompe il silenzio a "Dentro la notizia": «Appena sono scappata, lui ... Segnala msn.com