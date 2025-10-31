Jessica Stappazzollo uccisa con 27 coltellate fatali quelle al cuore | i risultati dell'autopsia

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i primi risultati dell'autopsia, la 33enne Jessica Stappazzollo sarebbe stata colpita dal compagno Dougal Reis Pedroso con 27 coltellate, di cui due fatali, nella sua casa a Castelnuovo del Garda: "Morte per shock emorragico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

jessica stappazzollo uccisa 27Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. ilgazzettino.it scrive

jessica stappazzollo uccisa 27Jessica Stappazzollo uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, domani l’autopsia e l’interrogatorio di Reis Pedroso - Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo ... Da fanpage.it

jessica stappazzollo uccisa 27Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, la sorella: «Sono scappata, lui l’ha chiusa in bagno e ha iniziato a picchiarla. Non denunciò per paura» - Laiza, sorella di Jessica Stappazzollo, uccisa a coltellate dal compagno Douglas Reies Pedriso, rompe il silenzio a "Dentro la notizia": «Appena sono scappata, lui ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jessica Stappazzollo Uccisa 27