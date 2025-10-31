Jessica Stappazzollo l' ex Douglas Reis Pedroso confessa | L' ho uccisa ma non so il perché L' autopsia svela la furia omicida del 41enne

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Reis Pedroso confessa. «Ho ucciso io Jessica Stappazzollo, ma non so spiegare perché», ha detto il 41enne brasiliano fermato martedì a Castelnuovo. 🔗 Leggi su Leggo.it

jessica stappazzollo l ex douglas reis pedroso confessa l ho uccisa ma non so il perch233 l autopsia svela la furia omicida del 41enne

© Leggo.it - Jessica Stappazzollo, l'ex Douglas Reis Pedroso confessa: «L'ho uccisa ma non so il perché». L'autopsia svela la furia omicida del 41enne

Contenuti che potrebbero interessarti

jessica stappazzollo ex douglasJessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Douglas Reis Pedroso confessa l'omicidio: «È turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Secondo ilgazzettino.it

jessica stappazzollo ex douglasJessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Da msn.com

jessica stappazzollo ex douglasJessica Stappazzollo, l'interrogatorio dell'ex Douglas Reis Pedroso. L'ora del femminicidio e il numero di coltellate: la verità dall'autopsia - Deve rispondere alle domande del giudice Douglas Reis Pedroso, il cittadino brasiliano di 41 anni arrestato dai carabinieri nella notte tra lunedì e martedì scorsi con ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jessica Stappazzollo Ex Douglas