Jessica Stappazzollo l' ex Douglas Reis Pedroso confessa | L' ho uccisa ma non so il perché L' autopsia svela la furia omicida del 41enne
Douglas Reis Pedroso confessa. «Ho ucciso io Jessica Stappazzollo, ma non so spiegare perché», ha detto il 41enne brasiliano fermato martedì a Castelnuovo. 🔗 Leggi su Leggo.it
