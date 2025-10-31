Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte l' autopsia | due i colpi mortali Il legale | Douglas Reis Pedroso è turbato

CASTELNUOVO (VERONA) - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. E due sono stati i colpi mortali. Sono state,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

jessica stappazzollo accoltellata 27Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Si legge su ilgazzettino.it

jessica stappazzollo accoltellata 27Jessica Stappazzollo uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, domani l’autopsia e l’interrogatorio di Reis Pedroso - Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo ... Secondo fanpage.it

