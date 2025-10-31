CASTELNUOVO (VERONA) - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. E due sono stati i colpi mortali. Sono state,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Il legale: «Douglas Reis Pedroso è turbato»