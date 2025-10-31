Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte l' autopsia | due i colpi mortali Il legale | Douglas Reis Pedroso è turbato
CASTELNUOVO (VERONA) - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. E due sono stati i colpi mortali. Sono state,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
«Sono tutta ferita per colpa tua, non riesco a deglutire la saliva, non voglio far fronte a questo, sono piena di ematomi». Dopo l'ennesimo pestaggio Jessica Stappazzollo chiedeva così pietà al suo compagno Douglas Reis Pedroso. Il 41enne, come lei di origin
