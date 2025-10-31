Jesse Eisenberg donerà un rene ad uno sconosciuto | Un gesto privo di rischi e necessario

L'attore Jesse Eisenberg ha raccontato che a metà dicembre donerà un rene ad una persona sconosciuta. Un gesto altruistico che avrebbe voluto fare già dieci anni fa, di cui spiega i motivi, dichiarando che avrebbe voluto farlo già dieci anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jesse Eisenberg ha regalato i biglietti per l’anteprima di Now You See Me: Now You Don’t a tutti gli spettatori che hanno assistito al suo breve spettacolo di magia in una piazza di New York. - X Vai su X

Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto: «È praticamente senza rischi e così necessario» - L’intervento per la donazione del rene è previsto per metà dicembre: Eisenberg aiuterà un paziente in lista d’attesa senza conoscerne l’identità ... Secondo vanityfair.it

Jesse Eisenberg donerà il suo rene a uno sconosciuto - Jesse Eisenberg donerà un rene a uno sconosciuto, e definisce la decisione "da non pensarci neppure" [no- Si legge su lascimmiapensa.com

Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto: “È la cosa più ovvia da fare” - L'attore, già donatore di sangue da tempo, ha spiegato perché ha deciso di donare un rene ad uno sconosciuto che ne ha necessità. Riporta msn.com